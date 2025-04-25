Президент заверил, что Украина делает все для того, чтобы дипломатия сработала.

В ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 25 апреля.

"В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", - отметил глава государства.

По его словам, это давление нужно, чтобы Россия восприняла "или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня".

Видео дня

"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала содержательной и наконец сработала, - добавил президент.

Мирный план в отношении Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп предложил мирное соглашение, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные у Украины территории. Ключевой его пункт - официальное признание Крыма частью России, а также фактическое признание оккупации других территорий. Это будет означать "замораживание" нынешней линии фронта, оставляя РФ контроль над большинством оккупированных земель.

24 апреля на встрече в Лондоне был согласован документ, который спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог повез в Белый дом, сообщили СМИ. По словам источника, в нем содержится "общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны".

Впоследствии стало известно, что Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО". Издание Reuters опубликовало полный ответ украинской и европейской стороны. Отмечалось, что именно его представители США повезли своему президенту.

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