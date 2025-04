Это событие может стать поворотным моментом в истории американо-китайского противостояния на море.

Китайский истребитель-невидимка Shenyang J-35 якобы осуществил свой первый запуск с помощью электромагнитной катапульты (EMALS) с борта нового авианосца "Фуцзянь". Об этом пишет Army Recognition.

Как сообщается, истребитель запустили в марте этого года. Испытания (если они действительно были) можно считать поворотным моментом в развитии морской авиации КНР. Это значительно усилит оперативные возможности Военно-морских сил Китая.

До этого момента китайцы делали ставку на палубный J-15 четвертого поколения, который является модернизированным вариантом советского Су-27 (Су-33). J-35 дает Китаю принципиально новые возможности, ведь в отличие от J-15 является малозаметным.

Таким образом, Китай вскоре может получить на вооружение палубные истребители, которые можно будет сравнить (по крайней мере, концептуально) с американскими F-35С Lightning II.

Иными словами, речь идет о переходе от "регионального" флота к созданию ВМС, которые могут претендовать на доминирование в Мировом океане.

Еще в прошлом году Китай начал ходовые испытания корабля "Фуцзянь", который стал крупнейшим авианосцем в истории страны.

Известно, что "Фуцзянь" является авианосцем с неядерной силовой установкой. Главной особенностью корабля стала система CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), которая позволяет самолету взлетать с помощью специальной электромагнитной катапульты (EMALS).

Она дает истребителю возможность брать больше оружия и топлива.

Также напомним, что в конце прошлого года Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль (УДК) Type 076. По мнению специалистов, он также может иметь электромагнитную катапульту.

