Американский журналист считает, что Путин рискует усилить напряженность с Трампом.

Российский диктатор Владимир Путин рискует разозлить президента США Дональда Трампа своим отказом прекратить бомбардировки мирных городов Украины, пока продолжаются переговоры о прекращении огня. Такое мнение выразил американский теле- и радиоведущий, политический обозреватель Fox News Брайан Килмид, сообщает The Hill.

"Я думаю, что Владимир Путин в какой-то степени смутил президента Трампа, когда бомбил Киев во время этой жестокой атаки, худшей за последний год, и убил этих невинных людей", - сказал Килмид в эфире "Fox & Friends".

Он предположил, что Путин таким поступком рискует усилить напряженность в отношениях с Трампом и другими западными лидерами в то время, как президент США "открыл дверь" для мирного соглашения.

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"Если он собирается опозорить Трампа, а президент вчера дал ему это понять, он его отчитал, то будет еще хуже. Санкции уже на подходе", - добавил журналист.

Недовольство Трампа Путиным

Как писал УНИАН, 24 апреля Россия совершила комбинированную атаку на Украину. Она нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого погибли 12 человек.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар по Киеву, призвав Путина остановиться. Позже он пояснил, что ему "не понравилась эта ночь": "Мы посреди мирных переговоров, а ракеты были выпущены", - сказал он журналистам.

В то же время, Трамп заявил, что верит в то, что Путин прекратит бомбардировки Украины, прислушавшись к его призывам.

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