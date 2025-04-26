Недавнее изменение законодательства было принято венгерским парламентом и вызвало реакцию со стороны должностных лиц ЕС по вопросам равенства.

Венгрия ввела новый закон, запрещающий митинги и марши ЛГБТ+, в которых могут участвовать дети. Этот шаг может повлиять на такие знаковые туристические достопримечательности, как Budapest Pride, пишет Daily Express.

Министерство иностранных дел заявило: "Венгрия приняла закон, который может быть использован в качестве правовой основы для запрета будущих митингов и маршей, которые изображают или пропагандируют идентичность ЛГБТ+ среди несовершеннолетних".

Отмечается, что реализация этого закона может привести к тому, что участники этих "несанкционированных мероприятий" будут идентифицированы властями с помощью технологии распознавания лиц. Если вы окажетесь вовлеченными в такие мероприятия, возможны штрафы, размер которых может достигать 200 000 венгерских форинтов (около 23 тысяч гривень). Это вызывает особую обеспокоенность, учитывая время проведения ежегодного шествия Budapest Pride в июне.

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Интересно, что однополые отношения остаются законными в Венгрии, а Будапешт сохраняет репутацию в целом толерантного и открытого города.

Это недавнее изменение законодательства было принято венгерским парламентом и вызвало реакцию со стороны должностных лиц Европейского союза по вопросам равенства, включая комиссара ЕС по вопросам равенства Хаджу Лахбиба, который заявил:

"Право мирно собираться является основополагающим правом, которое должно отстаиваться во всем Европейском союзе".

Майкл О'Флаэрти, комиссар Совета Европы по правам человека, выразил свою глубокую обеспокоенность и призвал президента наложить вето на закон. Законопроект вызвал серию протестов, включая марш Gray Pride, который привлек значительное внимание. Тысячи демонстрантов, одетых в монохромные наряды, вышли на улицы с сатирическими плакатами.

Несмотря на запрет, Budapest Pride, как сообщается, все еще должен состояться. Мэр города Гергей Карчонь предположил, что в этом году празднование "может быть масштабнее, чем когда-либо", как сообщает Reuters.

"Будапешт - город свободы, здесь будет Pride", - заявил он.

Где еще в Европе туристам грозят штрафы

Хорватский остров Хвар в последнее время набирает все большую популярность среди туристов, которые ищут альтернативу переполненным Дубровнику и Сплиту. Постепенно город уже сам сталкивается со всеми негативными последствиями чрезмерного туризма, что вынуждает местные власти вводить новые ограничения для туристов.

В частности, теперь власти Хвара ввели более строгий дресс-код для туристов - за ношение неподобающей одежды в общественных местах, около исторических достопримечательностей или в религиозных местах, можно получить немалый штраф.

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