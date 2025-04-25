Встреча кремлевского правителя Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом длилась три часа.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил российским журналистам, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:
"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Примечательно, что встреча состоялась в 80-летие встречи советских и американских войск на Эльбе".
Переговоры между США и Россией
Как известно, сегодня в Москве состоялась четвертая встреча между Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом.
Переговоры состоялись на фоне обострения ситуации: накануне Россия осуществила массированный ракетный и дроновый удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 12 мирных людей, более 90 получили ранения.
Кроме того, американский президент обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в том, что с ним ему труднее договориться, чем с Путиным.