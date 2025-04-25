Уиткофф в четвертый раз прибыл в Кремль / Коллаж УНИАН / Скриншоты

Встреча кремлевского правителя Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом длилась три часа.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил российским журналистам, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:

"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Примечательно, что встреча состоялась в 80-летие встречи советских и американских войск на Эльбе".

Переговоры между США и Россией

Как известно, сегодня в Москве состоялась четвертая встреча между Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом.

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Переговоры состоялись на фоне обострения ситуации: накануне Россия осуществила массированный ракетный и дроновый удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 12 мирных людей, более 90 получили ранения.

Кроме того, американский президент обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в том, что с ним ему труднее договориться, чем с Путиным.

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