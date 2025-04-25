Они общались три часа.

Встреча кремлевского правителя Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом длилась три часа.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил российским журналистам, что разговор между политиками носил конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами:

"Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Примечательно, что встреча состоялась в 80-летие встречи советских и американских войск на Эльбе".

Переговоры между США и Россией

Как известно, сегодня в Москве состоялась четвертая встреча между Путиным и специальным представителем президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом.

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Переговоры состоялись на фоне обострения ситуации: накануне Россия осуществила массированный ракетный и дроновый удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 12 мирных людей, более 90 получили ранения.

Кроме того, американский президент обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в том, что с ним ему труднее договориться, чем с Путиным.

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