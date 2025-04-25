В довоенный 2021 год в Украине насчитывался 41 млн жителей.

Международный валютный фонд обнародовал оценку численности населения Украины и прогноз по ее дальнейшей динамике. Эта информация приведена в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook за 2025 год.

По оценкам МВФ, население Украины в 2025 году составляет 32,9 млн человек. С начала полномасштабного вторжения количество украинцев ежегодно уменьшалось.

Так, согласно данным фонда, в довоенный 2021 год в Украине насчитывался 41 млн жителей. Уже в 2022 году численность населения сократилась до 34,5 млн, в 2023-м - до 34 миллионов, 2024-м - до 33,3 млн человек.

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По прогнозу МВФ до 2030 года, численность населения в Украине будет меняться:

2026 год - 33,38 млн человек;

2027 год - 34 млн человек;

2028 год - 33,98 млн человек;

2029 год - 33,96 млн человек;

2030 год - 33,94 млн человек.

Прогноз МВФ относительно окончания войны

Как писал УНИАН, в марте Международный валютный фонд обновил свой базовый прогноз, в котором все еще предполагается, что война в Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года, хотя "риски остаются исключительно высокими".

В отчете говорится, что прогресс в деле прекращения войны тоже может способствовать улучшению экономики Украины. Однако фонд отмечает, что переговоры находятся на начальной стадии, и есть риски изменений в финансовой и безопасности поддержке международными партнерами.

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