Разрушение моста через Сейм является препятствием для российских сетей снабжения.

Разрушение моста через реку Сейм в Курской области РФ является препятствием для российских сетей снабжения, поскольку Украина стремится закрепить свои территориальные успехи в Курской области на западе России. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что Украина уничтожила критически важный мост и, похоже, нацелилась как минимум на еще один на западе Курской области, пытаясь прервать российские линии снабжения и консолидировать свои территориальные достижения через десяток дней своего ошеломляющего наступления через границу.

"Разрушение моста, который пересекает реку Сейм возле города Глушково, примерно в 10 милях к северо-западу от зоны боевых действий под Курском, может помешать реакции России на украинскую атаку, усложнив перемещение войск и техники, хотя там есть альтернативные маршруты", - пишет издание. Видео дня

Автор напоминает, что Министерство иностранных дел России признало разрушение моста, которое "помешало эвакуации мирных жителей". При этом во время нападения погибли волонтеры, которые помогали эвакуированным.

"Разрушение Глушковского моста указывает на приверженность Украины к длительной борьбе на западе России. Пытаясь нарушить логистические линии Москвы, ... Украина, возможно, готовится к длительной кампании по укреплению и, возможно, расширению своих позиций в регионе", - прогнозирует СМИ.

При этом, по словам военных экспертов, впереди ждут большие вызовы - захватить больше территории станет труднее, поскольку прибудет российское подкрепление и растянутся линии снабжения Украины, а удержание захваченной территории может подвергать фиксированные украинские позиции потенциально сокрушительным российским авиаударам.

"Российский пограничный район был относительно слабо укреплен и слабо защищен, тогда как продвижение на запад к России означало бы пройти через более крупные городские центры, которые может быть трудно захватить, и столкнуться с новыми линиями окопов и противотанковых рвов, которые Москва начала уничтожать. ... Атака на город Глушково может быть следующим логическим шагом, если Украина хочет продолжить наступление в новых направлениях" и относительно легко захватить больше территорий", - резюмирует издание.

Курская операция ВСУ - последние новости

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