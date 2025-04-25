Также Москва пытается подорвать западную поддержку Украины.

В январе Российская Федерация провела информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Данией и Соединенными Штатами Америки.

Как говорится в заявлении датской Службы военной разведки, зимой в сети начали распространять фейковое сообщение о депутате парламента Дании Карстене Хёнге. Из сообщения следовало, что страна будет просить Россию о помощи, чтобы предотвратить вхождение Гренландии в состав Соединенных Штатов Америки.

В разведке обнаружили, что первоисточником информации был человек, который ранее продвигал российские нарративы в Украине. По данным французского правительственного агентства Viginum, он является частью российской сети влияния:

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"Считается, что целью сообщения было использовать публичные дебаты в Гренландии и вокруг нее для ухудшения отношений между Данией и США. Эту операцию влияния следует рассматривать как часть продолжающейся операции влияния, в рамках которой Россия пытается создать раскол в трансатлантических отношениях и подорвать поддержку Украины со стороны Запада".

Обострение отношений между США и Данией

Как известно, в этом году между странами значительно возросло напряжение из-за заявления президента Дональда Трампа о желании США получить контроль над Гренландией.

Трамп назвал владение Гренландией "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США, что вызвало резкую реакцию со стороны Дании и Гренландии.

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