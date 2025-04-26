Зеленский объяснил, почему победа Россия в Украине невозможна

По словам президента, Путин "как и каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием".

Амбиции российского правителя Владимира Путина будут только увеличиваться, и если Украина не выдержит, то он продолжит агрессию дальше в отношении других стран. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во второй части интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Он убежден, что Украина должна остановить Путина, чтобы не рисковать и чтобы "мир не рисковал".

"Мы воюем за наше выживание, а вы (Запад, - ред.) - не только за наше выживание, но и за ваши возможные риски. Зачем вам эти риски от неадекватного человека?" - отметил Зеленский.

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По его мнению, в случае, если Путину удастся победить, в мире есть страны и определенные лидеры, которые у власти много лет и тоже решат "попробовать".

"Победа Путина невозможна, потому что это провал США как лидера мира. Эта политика уже имеет влияние на многие вещи - вашу валюту, вашу экономику, стабильность и силу доллара США, присутствие вашей валюты в мире, цены на энергоносители", - сказал президент.

По словам Зеленского, Путин "как и каждый диктатор или автократ, питается аплодисментами и признанием". Он добавил:

"Он не живет, если есть изоляция. И если такие лидеры, как США, Китай, признают его, тогда он этим живет и продолжает".

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