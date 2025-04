По словам экстрасенса, это событие произойдет в конце 2025 года или в начале 2026-го.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", выступил с пугающим предупреждением о "крупном событии", связанном со здоровьем ключевого члена британской королевской семьи, пишет DailyMail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По его словам, это событие произойдет в конце 2025 года или в начале 2026 года и вызовет "хрупкое перемирие" между королем Чарльзом и принцессой Евгенией, а также "символическое возвращение в Великобританию" принца Гарри.

При этом Саломе добавил, что отношения между Гарри и остальными членами семьи останутся напряженными, поскольку принц Уильям сохранит холодность и не примет брата обратно. Он утверждает, что полного примирения между братьями не произойдёт, но их дети в будущем смогут восстановить отношения.

"Полное примирение придет с новым поколением: дети Уильяма и Кейт сблизятся с Арчи и Лилибет… Но до этого еще далеко - слишком много кармических узлов, и сейчас не время… Кармическая нить в семье начнёт распутываться в конце 2025 - начале 2026 года, когда произойдет крупное событие, возможно, связанное со здоровьем одного из ключевых членов семьи", - предсказал экстрасенс.

Отдельно Саломе поделился, что ждет Меган Маркл на фоне критики в адрес ее нового шоу Netflix With Love, Meghan и запуска бренда As Ever. По его словам, в 2025 году у Меган возникнут серьезные трудности, включая конфликт с Netflix, который приведет к разрыву сотрудничества, новые логистические неурядицы и новую волну критики, которая поставит под угрозу репутацию ее бренда:

"Имидж Меган подвергнется серьёзному испытанию к концу 2025 года. Я предвижу громкие разоблачения со стороны бывших сотрудников или отстраненных союзников. Критика достигнет апогея, и Меган в ответ уйдет в тень в течение 2026 года".

Однако после этого, как добавил провидец, Меган вернется с новым имиджем и инициативами, направленными на образование девочек и психическое здоровье женщин. Более того, он предсказал, что ее ждет значимый поворот в карьере, включая возвращение к актёрству, но не в привычной форме.

"Не блокбастеры и не красные дорожки. Речь о независимом фильме, снятом известной женщиной-режиссером - возможно, из Европы или Ирана. Ее роль - женщина, покинувшая жизнь в привилегиях, чтобы заново открыть себя. Это метафора? Безусловно. Исповедь? Вполне возможно. Ее игра удивит критиков и выведет её на радары Канн или Венеции в 2027 году".

Напомним, ранее Атос Саломе сделал пугающее пророчество о Третьей мировой войне.

