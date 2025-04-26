Осадки сконцентрируются на юго-востоке страны.

В субботу, 26 апреля, погода в Украине начнет меняться. На западе, севере, а также в большинстве центральных областей похолодает до +12°...+18°. На юге и востоке еще будет тепло, но тут пройдут дожди, и ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны днем будет ясно и безоблачно, только на Прикарпатье (в Ивано-Франковской и Черновицкой областях) есть вероятность небольших дождей. Температура снизится до +12°...+17°, на Закарпатье будет до +19°.

На севере Украины сегодня также похолодает до +13°...+15°. Тут ожидается преимущественно сухая погода, за исключением Сумской области, где пройдет небольшой дождь.

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Жителей востока Украины ждет мокрая погода с ливнями и грозами. На Харьковщине температура снизится до +17°, а в Луганской и Донецкой областях все еще будет по-летнему тепло, 26°...+27°.

В центральной части Украины температура снизится до +16°...+18°, только на Днепропетровщине местами воздух прогреется до +22°. Дождить будет в Днепропетровской и Полтавской областях.

На юге Украины сегодня будут греметь грозы. Температура днем тут ожидается в пределах +19°...+22°.

26 апреля - праздник, приметы

26 апреля - день Фомаиды. Если дуб уже распустился - то лето будет теплым,а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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