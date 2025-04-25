Журналисты сравнили устранение Москалика и ликвидацией другого российского генерала - Игоря Кириллова.

Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, заместителя начальника которого ликвидировали в подмосковной Балашихе является центральным во всей структуре Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает Defense Express.

Уточняется, что данное управление занимается разработкой стратегических и оперативных планов применения ВС РФ и непосредственно ими управляет. Потому, как отметили в издании, "статусность" ликвидированного российского генерала Ярослава Москалика "более чем высока".

"Максимально простым языком - это то, место, где на картах чертят стрелочки будущих боевых операций целых армий и фронтов", - пишут журналисты.

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В издании сравнили устранение Москалика с ликвидацией 17 декабря 2024 года генерала Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Тогда взрывное устройство было заложено в электорсамокат, который также стоял под подъездом. В обоих случаях, очевидно, речь идет об очень тщательно спланированных филигранных операциях без дополнительных жертв со стороны гражданских россиян", - подытожили журналисты.

Ликвидация генерала Москалика в Балашихе - что известно

Как писал УНИАН, 25 апреля под Москвой взорвали генерала Москалика. В Балашихе произошел взрыв авто, возле которого в этот момент проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ.

Москалик погиб на месте. Взрывчатка, которая была заложена под автомобиль, активировали дистанционно.

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан пояснил, кто и за что ликвидировал российского генерала. По словам эксперта, Москалик был террористом, а его устранение является рутинной работой украинских спецслужб.

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