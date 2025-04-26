Опасный хищник и каннибал: биолог рассказал о самой длинной ядовитой змее в мире

Королевские кобры чаще всего полагаются на яд при убийстве своих жертв.

Многие люди слышал о королевской кобре. Это довольна опасная змея, которая имеет несколько уникальных особенностей.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал интересные факты о королевской кобре. Некоторые из них могут вас удивить.

Биолог отметил, что королевская кобра является самой длинной ядовитой змеей в мире. Более того, это не один вид змей, а целых четыре:

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северная королевская кобра (Ophiophagus hannah);

западногатская королевская кобра (Ophiophagus kaalinga);

сундская королевская кобра (Ophiophagus bungarus);

лусонская королевская кобра (Ophiophagus salvatana).

Из этих четырех видов северная королевская кобра является самой большой. Трэверс поделился, что ее длина может достигать 5,4 метра.

Один из самых интересных фактов о королевской кобре раскрывает ее родовое название. Ophiophagus в переводе с латыни означает "пожиратель змей".

Многие змеи питаются грызунами, птицами, лягушками или ящерицами, но у королевской кобры особая "диета", подчеркнул биолог. Эта змея во время сильного голода может съесть других змей.

Более того, королевские кобры могут есть не только змей других видов, но и своих сородичей. Это поведение, известное как внутривидовое хищничество, было задокументировано как в дикой природе, так и в неволе, отметил биолог.

Трэверс рассказал, что в июне 2024 года в Сингапуре исследователи заметили, как королевская кобра заглатывала заживо меньшую королевскую кобру. Это первый подтвержденный случай каннибализма среди представителей этого вида в стране.

Также биолог подчеркнул, что каннибализм у королевских кобр часто присущ самцам и может возникать в контексте борьбы за территорию, доминирование или ограниченную доступность добычи. В некоторых случаях поедание соперника может преследовать двойную цель - устранить конкурентов и обеспечить себя сытной пищей.

Кроме того, подход королевских кобр к убийствам своих жертв довольно жуткий. Биолог поделился, что эти змеи наносят укус, вцепляются в жертву и вводят мощную дозу нейротоксина, который отключает нервную систему. После этого они ждут, пока их добыча не умрет.

Яд королевских кобр настолько силен, что может убить даже взрослого слона. После укуса крупной добычи, они обычно отпускают ее, а затем змеи возвращаются после ее смерти, чтобы съесть, рассказал Трэверс.

Другие необычные змеи

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о самой маленькой змее в мире - Tetracheilostoma carlae. Эта змея проводит большую часть жизни под землей и не представляет угрозы для человека.

Кроме того, Треверс рассказывал, что известно о самой большой змее в мире. Она весила более тонны и имела особую "диету".

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