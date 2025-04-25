В этом городе североафриканское очарование встречается со средиземноморской легкостью.

Долгое время столица Марокко - Марракеш во многом затмевала другие города в африканских странах, однако у нее есть сильный конкурент. Недооцененным африканским городом, который имеет гораздо больше преимуществ для туристов, является столица Туниса с одноименным названием, пишет Daily Express.

Тунис, как пишут журналисты, ничуть не уступает Марракешу, и даже выгодно отличается от столицы Марокко. Отдых там будет намного дешевле, поскольку стоимость жизни в Тунисе на 4,9% ниже, чем в Марракеше.

Город может похвастаться историческим влиянием различных древних цивилизаций. Известный своими термальными ваннами, исторической Мединой, живописными высотами Сиди-Бу-Саида и мечетью Аз-Зайтуна, Тунис может многое предложить ценителям культуры, которые хотят прочувствовать уникальный североафриканский опыт.

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Более того, в Тунис североафриканское очарование встречается со средиземноморской легкостью. Он является третьим по величине в регионе после Касабланки и Алжира.

Уточняется, что город простирается вдоль прибрежной равнины и окружающих ее холмов, а в его центре находится Медина, которая является объектом Всемирного наследия.

Недооцененная кулинарная столица Европы

Как писал УНИАН, одной из недооцененных кулинарных столиц Европы с вкусными морепродуктами является Корк, расположенный на живописном южном побережье Ирландии. Гастрономическая мощь этого города представляет собой смесь традиционной ирландской кухни и современной кулинарной креативности.

Туристы могут попробовать множество невероятных блюд из свежих морепродуктов и посетить ежегодные гастрономические праздники.

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