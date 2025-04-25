Сразу несколько пользователей заявили о том, что охват их контента заметно снизился после критики Маска в соцсети.

Охват известных пользователей, которые публикуют правые комментарии, теории заговора и делают антисемитские заявления в соцсети X, снизился после их критики в адрес владельца платформы Илона Маска. Вероятно, это может быть следствием "теневого бана", пишет The New York Times.

Отмечается, что одной из таких пользовательниц является Анастасия Мария Лупис. Она является известной противницой вакцинации и поддерживает популярные теории заговора. На нее подписаны более чем миллион пользователей соцсети X.

В издании выяснили, что Анастасия Мария Лупис до декабря 2024 года получала сотни тысяч просмотров ежедневно, но после критики Маска за его поддержку визовых программ США, которые многие сторонники президента Дональда Трампа презирают, ее охват резко снизился. Она создала новый аккаунт, после чего стала получать гораздо больше просмотров, чем на старом.

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Похожая ситуация произошла и с Лорой Лумер, правой блогершей и сторонницей теорий заговора, которая также известна своими негативными высказываниями в адрес Украины. Она рассказала журналистам, что после конфликта с Маском ее посты в соцсети X потеряли охват, а премиальная подписка на X Premium была аннулирована. Тем не менее охват постов Лумер восстановился после того, как Маск снова начал взаимодействовать с ее контентом.

В издании объяснили, что "теневой бан" довольно сложно доказать, так как он не является полной блокировкой аккаунта. Вместо этого контент, которым делится пользователь с "теневым баном", распространяется гораздо хуже.

Илон Маск - другие новости

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что с мая сосредоточится на Tesla, поскольку компания столкнулась с падением продаж на 20% и прибыли на 71% в первом квартале 2025 года. Бизнесмен заявил, что в дальнейшем будет тратить только "день-два на правительственные дела".

Кроме того, в The Washington Post со ссылкой на источники писали, что Маск хочет покинуть должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). В издании отметили, что Маск приказывал всем федеральным служащим еженедельно отправлять электронные письма с перечислением главных достижений.

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