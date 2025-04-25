Согласно действующему графику существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году.

В Украине цены на сигареты будут расти быстрее. Об этом свидетельствует "Инфляционный отчет" Национального банка Украины за апрель 2025 года.

"Увеличение акцизной нагрузки на отдельные товары с целью усиления внутренней ресурсной базы бюджета и выполнения евроинтеграционных обязательств будет определять высокие уровни административной инфляции на прогнозном горизонте", - отметили в НБУ.

В Нацбанке добавили, что производители и импортеры табачной продукции постепенно поднимали цены на сигареты, учитывая ожидаемое повышение акцизов и перевод их в евро.

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"Согласно действующему графику, существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году, тогда как в 2026-2028 годах он будет расти умеренно. Кроме того, с 1 апреля до 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет будут применять повышающий коэффициент 1,1 для расчета минимального акцизного налогового обязательства", - пояснили в Нацбанке.

В отчете подытожили, что на этом фоне ожидается постепенное увеличение розничных цен "по мере исчерпания запасов акцизных марок", которые были приобретены до налоговых изменений.

Повышение акцизов на табачные изделия в Украине

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года Верховная Рада повысила акцизы на табачные изделия, приняв соответствующий закон.

Народный депутат Ярослав Железняк прогнозировал, что в 2025 году акциз увеличится на 23%, а в 2026-2028 годах - на 5% ежегодно.

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов. В пояснительной записке говорилось, что акциз на сигареты будут привязывать к евро, чтобы избежать влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога.

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