Нейт Вэнс поделился, что после конфликта в Овальном кабинете он встретился с двоюродным братом.

Скандал, который произошел в Овальном кабинете 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, вероятно, был запланирован заранее. Об этом заявил двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс в интервью Süddeutsche Zeitung Magazin.

Он отметил, что его возмутил конфликт в Овальном кабинете. По словам Нейта Вэнса, ему стало больно, когда он увидел происходящее.

"Я думал, что задохнусь, и еле смотрел. Я рисковал жизнью за Украину, а политики даже несколько часов не могут вести себя друг с другом порядочно и с уважением", - рассказал он в разговоре с журналистами.

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Нейт Вэнс поделился, что после конфликта решил встретиться с братом. Он подчеркнул, что говорил с вице-президентом США, в частности, об Украине.

"Он знает, почему Зеленский не носит костюм. Мы об этом говорили, он не глупый. И он не считал это неуважением. Одна из причин для меня считать, что спектакль с Зеленским в Овальном кабинете был для кого-то, кого не было в зале", - заявил Нейт Вэнс.

Журналист спросил у брата вице-президента США, имел ли он в виду российского диктатора Владимира Путина, говоря о спектакле для определенного зрителя, на что он ответил "возможно".

Кроме того, Нейт Вэнс заверил, что администрация Трампа действует в пользу Украины. Он подчеркнул, что уверенность в этом появилась у него после разговора с братом.

"Дипломатия предусматривает много кодексов, которые мы как граждане не понимаем. Мы не являемся получателями определенных жестов и сообщений. Для меня после нашего разговора многое приобрело смысл. Повторяю: я, который однозначно на стороне Украины, уверен после встречи с Джей Ди. Я надеюсь, что это может успокоить некоторых людей", - сказал Нейт Вэнс.

Скандал в Овальном кабинете - как это было

Напомним, что 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка в Овальном кабинете. На слова Ди Вэнса о том, что сейчас должна заговорить дипломатия, украинский президент напомнил о недоговороспособности кремлевского правителя Путина, которого никто не мог остановить с 2014 года.

Ди Вэнс заявил, что Украина сейчас имеет недостаток мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что у него проблемы. Зеленский ответил, что тот даже не был в Украине, и добавил, что во время войны все страны имеют проблемы.

В итоге встреча была завершена досрочно. Зеленский покинул Белый дом после скандала.

По итогам встречи президент Украины все же поблагодарил США за поддержку. Тем не менее он признал, что был разочарован тем, что диалог прошел не лучшим образом.

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