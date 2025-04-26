Украина стала более уязвимой перед российскими хакерскими атаками, пишет издание.

Соединенные Штаты ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности, в частности в возможности защитить себя от российских кибератак, пишет Bloomberg.

Издание напомнило, что за последние пять лет Агентство США по международному развитию выделило Украине более 200 миллионов долларов на помощь в области кибербезопасности. Оказывало помощь и Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США. Благодаря ей Украине удавалось отражать российские кибератаки на государственные ресурсы, телекоммуникационные компании, электростанции, а также восстанавливаться после атак.

Как сообщили изданию восемь человек, знакомых с ситуацией, контракты с десятками специалистов, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, были отменены или приостановлены. Также не были реализованы запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности инфраструктуры Украины.

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Представитель администрации США на просьбу издания прокомментировать эту ситуацию ответил, что все программы иностранной помощи рассматриваются на предмет согласования с приоритетами президента США Дональда Трампа.

По мнению украинского эксперта по кибербезопасности Егора Аушева, который организовал добровольческую "киберармию" для противодействия российским хакерам, сокращение поддержки Украины в сфере кибербезопасности сделает ее "легкой мишенью" для России. Внезапное и необъявленное прекращение киберопераций, по его словам, "создало серьезную проблему".

Еще один украинский эксперт по кибербезопасности Андрей Манкиш, который ранее работал над финансируемыми США проектами по выявлению российских хакерских попыток, сказал, что такое решение администрации Соединенных Штатов, вероятно, "повлияет на наши усилия и замедлит прогресс в ключевых сферах". По его словам, давно запланированные проекты по кибербезопасности внезапно завершились.

"Многие проекты были остановлены на полпути, подрядчиков отпустили, не закончив работу, и многие планы не имели шанса полностью раскрыть свой потенциал", - пояснил Манкиш.

Как сообщило издание, средства США были крупнейшим источником поддержки Украины в сфере кибербезопасности. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года финансирование USAID на проекты по кибербезопасности возросло, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки атаковать украинские сети.

По словам четырех человек, некоторые иностранные правительства - Канады, Великобритании, Японии - пытаются компенсировать поддержку, от которой отказались США. Но, как пишет Bloomberg, масштаб этой поддержки был таким, что вряд ли другие правительства смогут полностью обеспечить ее. Впрочем, любое увеличение поддержки ценно, говорят источники. Украина также получила поддержку от частного сектора, которая, вероятно, будет продолжаться.

Кибератаки на сети Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 19 декабря 2024 года государственные реестры Украины подверглись масштабной кибератаке. Тогда была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. В правительстве тогда заявили, что точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Реестры восстанавливали работу в течение нескольких недель.

В марте 2025 года масштабной хакерской атаке подверглась "Укрзализныця". Восстановлением систем в течение нескольких суток занимались работники компании вместе с кибердепартаментом СБУ. На движение поездов атака не повлияла, они курсировали четко без задержек.

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