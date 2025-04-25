Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

Украина и европейские партнеры в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО". Об этом сообщает издание Reuters, которое опубликовало полный ответ украинской и европейской стороны.

Отмечается, что этот ответ представители США повезли своему президенту.

Прекращение огня:

Обязаться к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для полного мирного соглашения.

Мониторинг прекращения огня под руководством США и поддержки третьих стран.

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.

Гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО (то есть обязательства стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).

Никаких ограничений для ВСУ.

Государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений по присутствию, оружию и операциям дружественных иностранных сил на территории Украины.

Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

Территориальные переговоры начинаются на основе ситуация на линии контроля фронта.

Украина возвращает контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также Каховской дамбой.

Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

Украина и США реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит убытки Украине.

Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения (отзыв).

Также они вычеркнули пункты о том, что:

Видео дня

США де-юре признают Крым российским и де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает Харьковскую область.

Украина передает контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будут распределять обе стороны.

США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах.

"Мирный" план Трампа

Ранее стало известно, какие предложения по прекращению войны РФ против Украины представил европейским чиновникам спецпредставитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля.

Издание Reuters, которое ознакомилось с документом, опубликовало его полностью без изменений. Пакет предложений американцев состоял из четырех разделов.

Издание The Economist писало, Трамп продает свой "мирный план" по Украине, однако ни европейские страны, ни Украина, ни Россия его не покупают.

Уточнялось, что предложения Трампа вознаградят агрессию РФ против Украины формальным признанием незаконной аннексии Крыма, прекращением антироссийских санкций, а также обещанием, что Украине не дадут возможности вступить в НАТО. А взамен Америка не предлагает Киеву ни гарантий безопасности, ни помощи с любыми другими подобными гарантиями, которые могут предложить европейцы.

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