Вашингтон до сих пор публично не обещал такую поддержку, а Трамп даже говорил, что не думает, что британской армии она понадобится.

В приватной обстановке представители США в последние недели выражали готовность дать гарантии поддержки военного контингента европейских стран, который может быть размещен в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники

Вашингтон до сих пор публично не обещал такую поддержку, а президент Дональд Трамп даже говорил, что не думает, что британской армии она понадобится.

Однако, как выяснила газета, непублично США были готовы поддержать военный контингент коалиции по меньшей мере логистически и путем обмена разведданными. Журналисты не сообщают никаких подробностей об источниках, от которых она это узнала.

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Отмечается, что никаких окончательных договоренностей на данный момент нет, и британские источники издания подчеркивают, что предсказать решения Трампа крайне трудно. Вопрос о готовности Вашингтона вмешаться, если западные солдаты подвергнутся нападению со стороны России, пока не решен.

"Коалиция желающих" - подробности

Великобритания и Франция возглавляют так называемую "коалицию желающих" - группу около 30 стран со сходной позицией, планирующих разместить войска в Украине для удержания России от потенциальной новой агрессии. Премьер-министр Британии Кир Стармер с самого начала признавал, что такие силы не будут эффективны без различных форм поддержки со стороны США.

Накануне The Times сообщала, что Британия и другие европейские страны вероятнее всего, откажутся от планов по отправке тысячи своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. В Лондоне считают, что риски могут оказаться слишком высокими.

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