По его словам, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной "продвигается успешно".

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам".

"Подписание задерживается уже как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет осуществлено немедленно" - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной "продвигается успешно".

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"Похоже, что успех не за горами", - добавил Трамп.

Сделка по полезным ископаемым

Неделю назад обе страны подписали меморандум в качестве первого шага к заключению соглашения о расширении экономического сотрудничества, в том числе путем разработки полезных ископаемых в Украине.

Похже Зеленский сообщил, что юридические команды от Украины и США продолжают работать над будущим соглашением об экономическом партнерстве. Однако его еще должен будет рассматривать украинский парламент.

Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что не ожидает подписания соглашения на этой неделе, хотя он и высокопоставленные украинские чиновники, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля, находятся в Вашингтоне на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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