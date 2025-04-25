Официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы.

Уже относительно скоро Samsung представит ультратонкий и легкий флагман Galaxy S25 Edge с топовым железом. По мере приближения анонса (по слухам, 13 мая) в сеть утекли почти все ключевые характеристики устройства.

Главной особенностью смартфона окажется его толщина – 5,8 миллиметра. Таким образом, его будет удобно держать одной рукой и прятать в кармане брюк. Для сравнения, толщина корпуса Galaxy S25 составляет 7,2 мм, а S25 Ultra – 8,2 мм.

При этом техническими характеристиками Samsung не планирует жертвовать. Сообщается, что Galaxy S25 Edge будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, 6,66-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 12 Гб ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и двойной камерой на 200 и 12 Мп.

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Также он должен получить батарейку 3 900 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, корпус с защитой IP68, и новейшее покрытие Gorilla Glass Ceramic 2, которое вкупе с титановым обрамлением предложит беспрецедентную прочность и премиальность корпуса.

Ожидается, что "Edge" в иерархии Galaxy S25 окажется между моделями Plus и Ultra. Смартфон должны оценить в 1100-1200 долларов (около 45 000 грн.). Ранее в сети появились официальные изображения устройства:

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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