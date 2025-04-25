В последние недели, на фоне "мирных" переговоров, Россия всячески пытается давить и демонстрировать силу, поэтому значительно нарастила количество атак по Украине - Кривой Рог, Сумы, Киев, Одесса, Павлоград... Эти удары имеют именно террористический характер, ведь попадание в Киеве - это обычный жилой дом, рядом нет никаких военных объектов.

И это касается не только крупных городов: Россия в последнее время увеличила количество ударов, в том числе и дронами, по гражданским жителям прифронтовых населенных пунктов. То есть, фактически российским военным из Кремля дали разрешение на убийство именно гражданских. Так же, как они имели аналогичное разрешение в Ирпене, Буче, Херсоне... Другого объяснения, чем геноцид украинского народа, я здесь не вижу.

Цель Путина - убивать украинцев - остается неизменной. Изменилась лишь тактика применения врагом средств поражения. Еще в августе прошлого года я отмечал, что Россия начнет больше бить по Украине баллистикой и БПЛА. Фактически, это мы сейчас и видим. Так, основные удары на текущей неделе по тому же Киеву происходили именно баллистическими ракетами. Крылатые подлетали, но главный акцент был на баллистике.

Видео дня

Для Путина Украина - какое-то сакральное место. Поэтому он в любом случае будет пытаться наносить украинцам болезненные удары.

Это известная "доктрина Герасимова", которая предусматривает и физическую, и информационную, и психологическую войну. Чтобы украинцы истощились и пошли к власти с требованием примирения любой ценой.

Сможем ли мы как-то остановить такие действия России? У нас есть качественные западные системы ПВО - Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Эти три системы могут сбивать и перехватывать баллистику. Но есть нюанс: происходит это только на последнем, термальном этапе подлета к цели.

При этом, надо понимать, что современная баллистика - это не ракета, которая летит пулей в землю по прямой траектории. У нее есть двигатели, которые позволяют ей на последней этой части маневрировать. Да, это небольшие движения - влево-вправо, ускорение или притормаживание, но они приводят к изменению траектории полета, а это затрудняет перехват ракеты. Именно поэтому нам надо искать системы противоракетной защиты, которые перехватывают баллистические ракеты на самой высокой траектории полета, когда ракета еще не выпускает приманки, имитации.

Такая противоракетная, противобаллистическая защита - это стратегическое решение. Поэтому Украина должна быть нацелена на этот результат.

Напомню, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Европе инвестировать в новую современную украинскую разработку в этом направлении. Но ситуация действительно сложная.

Во-первых, многие считают, что речь идет только о деньгах. Однако, нам нужны и технологии: в Европе уже есть некоторые решенные инженерные вопросы. Например, SAMP/T - перспективная разработка, которая может перехватывать баллистические ракеты. Но надо двигаться дальше.

Во-вторых, почему Украина должна работать над решением этой проблемы вместе с Европой? Потому что эта проблема, в нынешних геополитических условиях, у нас одинаковая. Европа не имеет самолетов пятого поколения, систем противоракетной защиты. Плюс, рынок ВПК Европы не стандартизирован. И все, что у них есть, было получено от США...

В-третьих, Европа просто не имеет видения ведения современной войны на суше. США требуют от Европы увеличивать расходы на оборонку, покупая вооружение именно у них. Европа делает это, но инвестируя в собственный ВПК. Однако инвестиции идут в "Леопарды", БМП, самолеты четвертого поколения и тому подобное. Но нужны более эффективные решения.

Именно поэтому, в первую очередь, нужна стратегия, которая позволит реагировать на российский террор. И чтобы найти это решение, Украина должна наладить сотрудничество с другими странами.

Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт