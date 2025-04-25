Свитан предполагает, что ВСУ прощупывают возможность нанесения удара по Керченскому мосту.

Керченский мост, который незаконно построила РФ, необходимо уничтожить, как звено важной логистической цепи. По нему российские оккупанты поставляют оружие и припасы в Крым, а также во временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Об этом Фабрике новостей заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. В частности, его попросили прокомментировать сообщение телеграм-канала "Крымский ветер" об атаке неизвестных БПЛА на российские аэродромы в Новофедоровке и Каче (АРК).

Эксперт высказал предположение, что ВСУ прощупывается алгоритм работы российской ПВО в направлении Керченского моста. Он не исключил возможности, что по нему будет нанесен "какой-то удар".

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"Есть определенная последовательность действий. Допустим, для того, чтобы уничтожить Керченский мост, надо сначала "вскрыть" систему ПВО, заставить ее работать - такая себе авиационная разведка боем. Вплоть до того, что туда можно вообще отправлять доски с двигателями", - сказал Свитан.

Он пояснил, что подобные действия проводятся для изучения местоположения систем ПВО противника. В частности, для обозначения целей, по которым впоследствии будет нанесен удар. По словам эксперта, Керченский мост - важный логистический объект врага, который нужно уничтожить. Через него перебрасывается большое количество российского вооружения, боеприпасов, топлива, техники, и невозможно одномоментно перенаправить этот поток другим путем. В этом контексте не поможет даже железнодорожный путь на Мариуполь, о котором заявили в РФ.

"Это не создали новый маршрут. Для того чтобы он таким стал, нужно сначала Мариуполь сделать хабом, как Ростов, а потом из Мариуполя логистические цепочки проложить на фронт... Так вот, через Керченский мост несколько лет цепочка военная работает", - сказал полковник запаса.

Он пояснил, что логистический маршрут, в который включен упомянутый путепровод, пролегает из Краснодарского края РФ, через Тамань, Керчь и т. д. По словам эксперта, в Крыму размещено более 150 военных объектов РФ, и в результате соответствующие оружие, припасы попадают по этому маршруту на оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Свитан подчеркнул, что оккупанты в ближайшее время не откажутся от использования Керченского моста в качестве логистического звена - "не перескочат" полностью на сухопутный коридор.

"Для нас очень важно Керченский мост отминусовать как основную логистическую цепочку, которая снабжает, во-первых, Крым, во-вторых - Херсонское и Запорожское направления. Потому что через Мариуполь они снабжают, в основном, восточный фронт, а вот через Керченский мост - оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей. Причем делать это нужно было еще вчера..." - акцентировал Свитан.

Другие новости о Крымском мосте

Как писал УНИАН, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что, если даже Украина получит от союзников ракеты Taurus, не стоит их запускать по незаконно построенному Россией Крымскому мосту, ведь это невыгодно с экономической точки зрения. Кривонос утверждает, что лучше "сжечь один нефтеперерабатывающий завод", поскольку это принесет эффект значительно больший.

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