Украинские генералы, вероятно, планируют захватить и удержать значительную часть Курска.

ВСУ привлекли к операции в Курской области раритетные британские танки Challenger 2 и один из них уже был потерян. Кроме того, на этом направлении было потеряно несколько американских боевых машин пехоты Stryker. Под удар попала и польская батарея ПВО С-125, которая защищала украинские силы в Сумской области, и одна из драгоценных высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства.

Как пишет Forbes, это свидетельствует о том, что украинская операция в российском приграничном регионе не рейд, а фактическое вторжение с долгосрочными последствиями. Отмечается, что украинские генералы, вероятно, планируют захватить и удержать значительную часть Курска.

"Наблюдая за заявлениями украинских чиновников и их последними продвижениями, становится все больше похоже, что Украина стремится создать буферную зону, которая также могла бы служить рычагом для потенциальных переговоров", - считает финский аналитик Йони Аскола.

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Однако существуют жесткие ограничения по размеру такой зоны. В частности, есть вероятность, Кремль организует большое контрнаступление и остановит украинское продвижение. Еще одним сдерживающим фактором является и украинская логистика. Чем глубже продвигается 82-я десантно-штурмовая бригада и другие бойцы, тем труднее становится их тылам обеспечить их продовольствием, топливом и боеприпасами.

"Украина должна избегать чрезмерного расширения", - предостерег Аскола.

Бои в Курской области

Как писал Bloomberg, Курская операция мгновенно развеяла убеждение Запада, что Украина проигрывает

Командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис оценил операцию Вооруженных сил Украины на территории Курской области как "потрясающий поворот" в войне.

Как сообщает Институт изучения войны, за прошедшие сутки, 16 августа, Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. В частности, по данным российских милблогеров, речь идет о том, что они продвинулись на восток от поселка Мирное и на юг от Спального, которые расположены рядом с этим городом. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города.

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