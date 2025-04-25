В КНР просят прекратить создавать путаницу.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ведет с Китаем переговоры по пошлинам. В то же время Пекин опровергает его слова.

В интервью журналу TIME американский лидер заявил, что президент Китая Си Цзиньпин звонил ему, а их администрации ведут активные переговоры по заключению определенных соглашений. Он ожидает, что о них объявят в течение трех-четырех недель:

"Я не думаю, что это признак слабости с его (Си, - УНИАН) стороны. Существует определенное количество (пошлин, - УНИАН), на котором они будут чувствовать себя комфортно. Но нельзя позволить им заработать на нас триллион долларов".

Между тем представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут никаких консультаций или переговоров о пошлинах. "США должны прекратить создавать путаницу", - подчеркнул он.

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Таможенная война между КНР и США

Напомним, таможенная война между странами достигла нового пика, вызвав серьезные экономические последствия для обеих стран и глобального рынка.

Президент Дональд Трамп ввел 145% тариф на весь китайский импорт, что стало самым высоким уровнем за весь период торгового конфликта.

В ответ Китай повысил свои тарифы на американские товары с 84% до 125%, указывая на необходимость защиты национальных интересов и противодействия "одностороннему экономическому давлению".

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