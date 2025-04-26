Определенные продукты могут вызвать вздутие живота во время полета.

Употребление неправильной пищи перед взлетом самолета может сделать и без того непростой перелет еще более тяжелым. Старший эксперт по путешествиям в Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, каких продуктов стоит избегать перед путешествиями, сообщает The Daily Mail.

Фасоль и крестоцветные (капустные) овощи

"Чечевица, нут, брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста могут быть основными продуктами здорового питания, но они также известны тем, что вызывают газообразование. Эти продукты вызывают брожение в кишечнике, что может привести к неприятному вздутию живота, когда вы оказываетесь в воздухе", - пояснила Чемберс.

Соленые закуски

Эксперт пояснила, что чипсы, обработанное мясо и готовые блюда содержат много натрия, который может усугубить обезвоживание и привести к задержке воды в организме.

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"Воздух в салоне и без того очень сухой, а соленые закуски сделают вас еще более вялыми и вызовет отеки", - отметила она.

Газированные напитки и жевательная резинка

По словам эксперта, газировка и жвачка могут привести ко вздутию живота во время перелета.

Алкоголь

"Даже один бокал может вызвать чувство сонливости и вздутия живота, особенно во время длительных перелетов", - предупредила эксперт.

Продукты с высоким содержанием FODMAP

FODMAP-диета - это индивидуально подобранный рацион, где исключены те виды углеводов, которые у конкретного человека вызывают признаки синдрома раздраженного кишечника.

"Яблоки, груши и косточковые фрукты содержат сахарные спирты и волокна, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Если вы хотите чего-то свежего, выбирайте продукты с меньшим содержанием FODMAP, например, бананы или цитрусовые", - порекомендовала Чемберс.

Выпечка и жареные блюда

"Возможно, в аэропорту вам захочется съесть рулет с беконом, но на высоте полета это желание может аукнуться", - предупредила эксперт.

Что можно есть перед перелетом

Эксперт порекомендовала перекусить перед путешествием жареной курицей с киноа и жареными овощами или легким салатом с цельнозерновым хлебом и бананом. Также она советует всегда пить негазированную воду.

Что еще нельзя делать перед перелетом

Как писал УНИАН, многие путешественники испытывают стресс из-за того, что им нужно взойти на борт самолета. Чтобы это побороть, туристы принимают определенные препараты.

Квалифицированный медицинский специалист из Финикса, штат Аризона, доктор Шон Ормонд из Atlas Pain Specialists рассказал, какие лекарства не стоит принимать во время перелета.

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