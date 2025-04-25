Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа.

В составе Вооруженных сил Украины создан новый 8 корпус Десантно-штурмовых войск. Как сообщило командование Десантно-штурмовых войск в Facebook, создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

Отмечается, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.

В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно:

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46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины;

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

"Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!", - отметил командир корпуса, полковник Дмитрий Волошин.

В Нацгвардии создали два новых корпуса - что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет). В 1-м корпусе Нацгвардии "Азов" сообщили, что в рамках реформы управления Сил обороны, на основе 12-й бригады специального назначения "Азов" было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе НГУ.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко отметил, что корпусная система позволит значительно улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. По его словам, учтен опыт войны с РФ относительно быстрого маневрирования, способности удерживать большие территории, проводить контрударные действия. Он отметил, что корпусная структура должна повысить гибкость и устойчивость войск и подразделений НГУ в частности, которые привлечены к выполнению задач на фронте.

Пивненко сообщил, что армейские корпуса будут иметь собственные штабы, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения, что повысит их самостоятельность в выполнении боевых задач без необходимости постоянного привлечения высшего командования на таких этапах.

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