Сухогруз задержали во время прохождения акватории Дуная.

Во внутренних водах Украины задержано иностранное судно "теневого" флота РФ, которое возило зерно, украденное на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины. Как сообщает управление СБУ в Одесской области, этот сухогруз помогал оккупантам похищать украинскую агропродукцию с временно оккупированных регионов.

"Задержание произошло в результате спецоперации СБУ и Госпогранслужбы во внутренних водах Черноморской акватории Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что судно входило в состав "теневого" флота РФ, который Кремль использует для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

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По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины. Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.

Отмечается, что во время обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления.

В СБУ уточнили, что сухогруз арестован, а экипаж задержан. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Уточняется, что комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в АР Крым и Одесской области совместно с подразделениями морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морскими силами ВСУ при процессуальном руководстве Прокуратуры в АР Крым и Севастополе.

Как уточнили в ГПСУ, судно, которое задержано во внутренних водах Черного моря, было задействовано в незаконной перевозке в третьи страны украинской агропродукции, вывезенной с временно оккупированной части юга Украины.

"Судно ходило под флагом одного из азиатских государств с целью маскировки происхождения груза. Такой способ действий характерен для так называемого "теневого флота" РФ, который используется для незаконного экспорта украинских ресурсов", - пояснили пограничники.

По данным офиса Генпрокурора Украины, агропродукция, о которой идет речь, вероятно захвачена оккупантами на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"В апреле 2025 года после загрузки в порту Молдовы судно следовало территориальными водами Украины. Во время прохождения акватории реки Дунай, сухогруз был задержан правоохранительными органами", - добавили в офисе.

Также уточняется, что на это иностранное судно ранее был наложен арест за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам государства (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

В Эстонии задержали танкер "теневого" флота РФ - что известно

Напомним, в апреле Силы обороны Эстонии впервые с начала полномасштабной войны в Украине задержали в Балтийском море танкер "теневого" флота РФ. Командующий ВМС Эстонии комодор Военно-морскими силами Эстонии комодор Иво Вярк заявил, это произошло в Финском заливе, задержали нефтяной танкер Kiwala, который прибыл из индийского порта Сикка, и направлялся на восток - в порт Усть-Луга в России.

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