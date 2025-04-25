Скорость внедрения инноваций напрямую увеличивает способности государства достичь победы, отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Пока у России есть ресурсы, силы и средства наносить удары по украинской территории, предпринимать попытки наступательных действий, она это будет делать. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления на Форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, организованном RUSI, передает УП.

"Это и есть война на истощение. Этому способствует и геополитическая ситуация сегодня. Ведь никто не может врагу сегодня в этом помешать. Положить этому конец может только полное разрушение самой способности вести войну, то есть военно-экономического потенциала. Разрушение последнего, конечно, ставит под сомнение даже нахождение оккупационных войск на оккупированной территории", - констатировал он.

Залужный акцентировал, что российско-украинская война полностью изменила характер войны в целом. Очевидно, что теперь победа на поле боя полностью зависит от возможностей опережать противника в технологическом развитии. Именно скорость внедрения инноваций напрямую увеличивает способности государства достичь победы в войне.

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"Вероятно, в будущей высокотехнологичной войне побеждает тот, кто будет адаптироваться к технологическим условиям поля боя быстрее, чем противник. Та сторона, которая первой системно и качественно осуществит переход на другой военно-технологический уровень, получит безусловное стратегическое преимущество и навяжет свою волю другой стороне", - отметил он.

Он подчеркнул, что благодаря беспилотным системам и цифровым технологиям традиционные и известные виды вооружений, которые десятилетиями определяли характер войны, остались в истории, их уже нет.

В частности, Залужный сделал выводы, что: на поле боя образовалась 10-15 километровая зона "сплошной смерти"; эффективность дорогостоящих ракет и высокоточных снарядов упала до нуля; тактика применения и оперативное искусство претерпели существенные изменения; классические наступательные операции и наступательные действия не просто потеряли эффективность, а стали почти самоубийственными.

По его словам, архитектура стратегии выживания и победы на сегодняшнем этапе возможна лишь на построении новой военно-технологической системы:

"Все это необходимо сделать в текущем технологическом цикле, который может длиться не более 3-5 лет".

Напомним, на днях Залужный заявил, что положить собственную жизнь за Украину на войне мало, надо еще и быть готовым убивать врага:

"Война - это твой выбор выбрать два важных решения. Первое решение - не испугаться умереть, а значит, быть готовым к самопожертвованию. Вот такое важное решение каждый должен принять, кто привлекается к вооруженной борьбе. Но, умереть за Украину, за свой народ - этого мало. Нужно еще принять второе решение. Также очень сложное и очень важное. А второе решение заключается в том, что ты должен быть готовым убить".

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