Некоторые программы, которые в ООН реализовывали при поддержке США, были приостановлены.

Агентство ООН по делам беженцев сократило помощь украинцам, которые недавно эвакуировались из прифронтовых районов, сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной такого решения стала приостановка помощи от США и снижение финансирования от других доноров. В ООН объяснили, что гуманитарные организации по всему миру продолжают бороться с последствиями решения президента США Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи.

"Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке США, приостановлены", - сказала журналистам представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Видео дня

В агентстве поделились, что были сокращены психосоциальная поддержка, материалы для строительства временного жилья и денежная помощь. Наибольшее влияние на это оказала потеря американской помощи, на которую в 2024 году приходилось 40% финансирования УВКБ ООН. Более того, другие западные доноры также отступили, так как их приоритетом теперь являются расходы на оборону.

Для поддержки 8,2 млн украинцев нужны были 3,32 миллиарда долларов, но было профинансировано только 25% этой суммы.

"Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет", - поделилась Биллинг.

В агентстве добавили, что с января этого года почти 9 000 человек с прифронтовых районов Украины прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах. Там они получили одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.

"Они прибыли практически без вещей и глубоко травмированы", - подчеркнула Биллинг.

В УВКБ ООН рассказали, что с августа 2024 года по март более 200 000 человек были эвакуированы или перемещены из прифронтовых районов Украины.

Белый дом хочет прекратить финансирование ООН и НАТО

Ранее в The Washington Post писали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует резкое сокращение финансирования НАТО и ООН. Это предусмотрено новым бюджетным меморандумом.

Белый дом предлагает радикально урезать внешнеполитическое финансирование США, в частности финансовую поддержку международных организаций.

Вас также могут заинтересовать новости: