Многие эксперты полагают, что в настоящее время может происходить более глубокая перестройка и отделение.

Президент США Дональд Трамп начал второй срок, позиционируя себя как великий "миротворец" и переговорщик. Но почти через 100 дней после инаугурации президент изо всех сил пытается наладить мир среди бушующих конфликтов, но не может похвастаться какими-либо искусно заключенными сделками.

Обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур утверждает, что его попытки убедить Россию (путем переговоров по Украине) и противостоять Китаю (путем эскалации торговой войны) не приносят ожидаемых Трампом результатов.

На этой неделе десятки министров торговли и финансов собрались в Вашингтоне на ежегодные заседания Международного валютного фонда, где официальные лица высказали мрачные прогнозы о состоянии мировой экономики. Согласно прогнозам МВФ, тарифы Трампа - или их перспектива - станут тормозом для экономического роста и могут привести к "значительному замедлению".

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Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что уже наблюдает "некоторое замедление роста" на континенте, и предупредила о "всеобъемлющем эффекте на ВВП" во всем мире. Вероятный скачок цен для американских потребителей может произойти уже через несколько недель.

По словам аналитика, ответные меры Китая напугали американских бизнес-лидеров и даже высокопоставленных чиновников. Они спешно пытаются смягчить ущерб от китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов, которые имеют критическое значение для производства в ключевых отраслях США.

Отмечается, что Трамп рекламирует многочисленные двусторонние торговые переговоры, которые идут с различными странами для урегулирования его претензий по поводу предполагаемого торгового дисбаланса, Но неясно, насколько иностранные правительства могут доверять этим сделкам, учитывая его склонность Трампа отказываться от существующих соглашений. Высокопоставленный чиновник из Юго-Восточной Азии сказал:

"Единственная определенность - это неопределенность".

Он выразил сомнение в уверенности остального мира в инвестициях в США из-за нестабильности администрации и скептически отнесся к способности США выработать новые торговые соглашения с десятками стран.

Трамп, возможно, рассматривает свои тарифы на Китай как первоначальную провокацию, которая подтолкнет Пекин к заключению крупной сделки. Однако многие аналитики полагают, что в настоящее время может происходить более глубокая перестройка и отделение.

"США и Китай находятся в состоянии экономического разъединения, и, похоже, нет никаких барьеров, которые могли бы помешать эскалации торговой напряженности распространиться на другие регионы… Становится все труднее утверждать, что мы не находимся в состоянии новой холодной войны", - сказал Рик Уотерс, бывший высокопоставленный американский дипломат.

Важно, что председатель КНР Си Цзиньпин воспользовался моментом, чтобы представить Китай как стабильного защитника основанного на правилах порядка, лежащего в основе глобализации, которому бросает вызов дестабилизирующая, протекционистская Америка. Обозреватель пишет:

"В случае с Россией Трамп занял гораздо более мягкую позицию. Попытки Белого дома вынудить Россию и Украину заключить мирное соглашение, похоже, зашли в тупик. На публике больше трений наблюдается между администрацией Трампа и Украиной, чем Кремлем. Трамп неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского как фигуру, у которой "нет карт", при этом, по-видимому, повторяя российские тезисы о причинах войны".

По словам експерта, пока неясно, какие уступки, если таковые будут, Белый дом хочет получить от Кремля.

"Что вызывает недоумение, так это то, что все давление оказывается на Украину, а все умиротворение - на Россию", - сказал лорд Марк Седвилл, председатель геополитического совета Rothschild & Co.

Седвилл, который большую часть первого срока Трампа занимал пост советника по национальной безопасности Великобритании, утверждает, что нынешний подход Трампа приуменьшает силу и влияние США на нескольких фронтах.

"Вся повестка сводится к "Сделаем Америку снова великой", и при этом, как ни парадоксально, он недооценивает силу Америки… Почему он относится к Путину как к равному? Путин ни в коей мере не является равным", - отметил он.

В то время, когда и Китай, и Россия рисуют картины упадка Америки, Трамп "почти сознательно ускоряет эту многополярность, как будто он видит мир в духе сфер влияния XIX века и признает, что сфера влияния Америки гораздо более ограничена, чем на самом деле", добавил Седвилл.

Торговая война Трампа с Китаем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ведет с Китаем переговоры по пошлинам. В то же время Пекин опровергает его слова.

Американский лидер сказал, что президент Китая Си Цзиньпин звонил ему, а их администрации ведут активные переговоры по заключению определенных соглашений. Он ожидает, что о них объявят в течение трех-четырех недель:

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин и Вашингтон не ведут никаких консультаций или переговоров о пошлинах.

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