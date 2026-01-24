'Город освобожден - это однозначно': Тимочко рассказал о зачистке Купянска от россиян

Тимочко отметил, что очаги оккупантов уничтожают с минимальными потерями со стороны Сил обороны.

Купянск в Харьковской области полностью освобожден. Сейчас есть всего несколько небольших очагов с окруженными российскими оккупантами. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

"Почему пока есть единичные очаги оккупантов? Потому что их нужно уничтожить с минимальными потерями Сил обороны Украины. Процесс уничтожения является поэтапным. Всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время", - поделился эксперт.

Тимочко подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. По его словам, сейчас защитники держат оккупантов в блокаде, не давая им возможности выйти из окружения.

Также Тимочко уточнил, что есть всего два или три небольших очага, где окружен противник. Он подчеркнул, что Силы обороны контролируют город и окрестности, и путь, по которому продвигался противник.

"Говорить, что город освобожден – это однозначно. Те российские солдаты, которые отрезаны и находятся в окружении – это уже тоже не первая ситуация. Можно послать в атаку большое количество людей, чтобы быстро и публично заявить, что все заблокированы и уничтожены. Но это потери людей, больших ресурсов в плане вооружения, поэтому всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время", - заявил эксперт.

В Купянске завершается зачистка от оккупантов - что известно

Ранее спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в Купянске завершается зачистка города от россиян. По его словам, вражеские силы находятся всего в нескольких кварталах города.

Трегубов заявил, что враг пытается обойти город. Он отметил, что россияне пытались лезть к востоку от города за рекой, но без особого успеха. Также есть постоянные попытки преодолеть дистанцию к северу от города, но так же без успеха.

