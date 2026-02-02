РФ снова попыталась инсценировать захват Купянска-Узлового: в ВСУ рассказали подробности

Это уже не первый случай, когда враг пытается скрыть от командования свои провалы на этом участке фронта.

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась незаметно продвинуться в направлении Купянска-Узлового. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Telegram-канале 43-й отдельной механизированной бригады.

Как рассказали украинские защитники, у российских диверсантов был с собой флаг, который они, вероятно, хотели использовать, чтобы снять фейковое видео о якобы захвате данного населенного пункта.

"Недавно военнослужащие 43 отдельной механизированной бригады уничтожили российскую ДРГ на подходах, когда те пытались незаметно пройти в направлении Купянска-Узлового. При себе они имели тряпку, которая служила реквизитом для создания очередных фейковых новостей вражеской пропаганды о якобы захвате населенного пункта", - говорится в сообщении 43-й отдельной механизированной бригады.

Видео дня

Украинские военные отметили, что оккупанты продемонстрировали "высокий" уровень владения русским языком - написали на флаге "153 тановый полк".

"Очевидно, из-за недостатка ума они и дальше идут пачками на удобрение для Слобожанской земли", - отметили в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Также в сообщении подчеркивается, что это уже не первый случай, когда враг пытается скрыть от командования свои провалы на этом участке фронта.

"Россияне не имеют успехов. Купянск и Купянск-Узловой под контролем подразделений 43-й бригады и других Сил обороны", - заявил на видео украинский защитник.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики мониторингового проекта DeepState поделились, что за январь текущего года российская армия оккупировала 245 кв. км украинской территории. Отмечается, что это вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре 2025 года. Аналитики также отметили, что активность штурмовых действий в январе сократилась, но только на 4% по сравнению с декабрем 2025 года. По словам аналитиков, украинские военные отмечают меньшую напряженность на фронте, чем в предыдущем месяце.

Также мы писали, что российские оккупанты 30 января заявили о захвате села Тернуватое в Запорожской области, но в ВСУ эту информацию не подтвердили. В Силах обороны Юга Украины пояснили, что населенный пункт даже не находится на линии боевого столкновения, а как минимум в полутора десятках километров от места боев. Украинские военные объяснили, что российские диверсанты, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникли в поселок, но часть из них была ликвидирована, а остальные взяты в плен.

