Темпы продвижения РФ резко упали в январе, - DeepState

Количество атак тоже уменьшилось, но совсем немного.

В течение января российская армия оккупировала 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем было в декабре и ноябре прошлого года, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий в январе сократилась, но не так существенно - всего на 4% по сравнению с декабрем. Вместе с тем в DeepState отметили, что большинство военных все же говорят о меньшей напряженности на фронте, чем в предыдущем месяце.

Основным направлением российских усилий остается Покровск. На этом участке фронта было сосредоточено 33% всех штурмов за январь.

Видео дня

Из-за роста активности врага в районе Гуляйполя на 75%, это направление вышло в январе на второе место. Здесь зафиксировано 21% от всех атак по фронту.

Уже за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) направления.

"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", - подсчитали в DeepState.

Как видно из инфографики, которую публикует проект, январские темпы продвижения России на фронте были самыми низкими с апреля 2025 года, при том что интенсивность штурмов уменьшилась не существенно.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, компания SpaceX нашла временное решение для противодействия российским дронам с терминалами Starlink. Сейчас терминалы просто отключаются, если система регистрирует скорость их перемещения более 75-90 км в час. Однако в перспективе планируется составить "белый список" всех терминалов, которые работают легально в Украине. Остальные терминалы будут просто блокироваться, даже если они стоят на месте.

Также мы рассказывали, что россияне используют "Шахеды" для прицельных ударов по гражданским. Сегодня российские дроны на радиоуправлении атаковали автобус с шахтерами. Советник министра обороны Сергей Бескрестов рассказал, что российские операторы точно видели, что атакуют гражданских, но все равно ударили по людям.

Вас также могут заинтересовать новости: