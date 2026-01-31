Купянск-Узловой - под полным контролем ВСУ: аналитики рассказали, какая там ситуация

Туда периодически проникают небольшие группы противника.

Несмотря на все ложные заявления российского командования, поселок Купянск-Узловой находится под полным контролем Сил обороны Украины. Об этом пишут аналитики портала DeepState.

"Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без бронежилета и каски, но и без шапки, ходит по центру поселка", - отмечают они.

Комментируя ситуацию в поселке, в DeepState отметили, что в населенный пункт проникают небольшие группы противника, которые пытаются из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой, и украинским военным приходится их довольно часто ликвидировать.

"Их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления", - добавляют аналитики.

Как отмечал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, на Купянском направлении оккупанты часто переодеваются в форму ВСУ для того, чтобы проникнуть максимально глубоко в украинские боевые порядки.

Также на Добропольском направлении у российских оккупантов пока довольно низкие успехи в вопросе продвижения. Пресс-офицер 33 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков рассказывал, что россияне только ходят пешком, всевозможными способами маскируются и даже притворяются мертвыми.

