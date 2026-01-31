Россияне заявили об оккупации поселка в Запорожье: что говорят в ВСУ

Диверсионная группа воспользовалась погодными условиями и проникла в населенный пункт.

Россияне 30 января заявили о захвате села Терноватое в Запорожской области, однако в ВСУ опровергли эту информацию и объяснили, что там на самом деле происходит.

О захвате села также писал и аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Российская армия захватила Терноватое в Запорожской области, подчеркивая, что предыдущие видео с флагами из Нечаевки, Радостного и Нового Запорожья были не просто "флагманскими трюками", а территориальным продвижением в этом районе", - писал он.

Однако в Силах обороны Юга Украины пояснили, что это не соответствует действительности, и населенный пункт даже не находится на линии боевого столкновения:

"Распространяемая россиянами информация о якобы оккупации населенного пункта Тернуватое в Запорожской области не соответствует действительности. Этот населенный пункт находится как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения".

Они пояснили, что противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". В частности, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок. Однако в результате одна часть россиян погибла, а другая была взята в плен с помощью наземного роботизированного комплекса.

"Оккупанты сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но за час Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому одну вражескую группу ликвидировали, а другую - взяли в плен с помощью НРК", - рассказали в ВСУ.

Ситуация на юге - что там происходит

Ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что армия РФ пытается охватить Гуляйполе, использует погодные изменения, в частности, туман, чтобы увеличить количество боевых столкновений. Волошин пояснил, что враг стремится продвигаться дальше в направлении Запорожья.

По его словам, в Гуляйполе враг применяет дистанционное минирование, чтобы повредить логистические пути и украинские военные не проводили штурмовых действий. Также военный сказал, что на юге россияне увеличили количество авиаобстрелов и артиллерийских обстрелов.

