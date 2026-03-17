ВСУ продвигаются в Днепропетровской области и срывают наступление РФ на двух направлениях, - ISW

Силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Александровском направлении и могут осложнить им ситуацию на Гуляйпольском направлении.

Украинские войска продвигаются в Днепропетровской области, что уже сдерживает российские наступательные действия на Александровском направлении и может в ближайшее время осложнить ситуацию для оккупантов на Гуляйпольском. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что с конца января 2026 года примерно до 10 марта украинские войска освободили более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Они приводят оценку военного обозревателя Константина Машовца, который сообщил, что только за последнюю неделю украинские подразделения осуществили ряд тактических продвижений. В частности, они вошли в Сичневое, достигли восточной окраины Воскресенки, продвинулись в направлении Новоивановки, а также вошли в Новониколаевку и взяли под контроль Рыбное. Вероятно, также были освобождены Сичневое и Вороне.

На этом фоне, по мнению ISW, российские войска на Александровском направлении вынуждены переходить к активной обороне, что подтверждается снижением темпов их наступательных действий в течение последних недель.

Отдельно отмечается, что украинские силы приблизились на расстояние около двух километров к дороге Гуляйполе-Великая Новоселка, что фактически затрудняет ее использование россиянами для логистики.

В то же время, пишут аналитики, ВСУ ведут контратаки и к северо-западу от Гуляйполя. Украинские подразделения достигли окраин Горкого, Староукраинки и вошли в Святопетровку. При этом российские силы не смогли полностью стабилизировать ситуацию после этих ударов.

По оценке Машовца, дальнейшее продвижение ВСУ может создать угрозу тылу российских подразделений, действующих на Гуляйпольском направлении. Это потенциально заставит командование РФ переориентировать силы с наступления на оборону.

Аналитики также отмечают, что из-за украинских контратак в Днепропетровской области Россия вынуждена перебрасывать подкрепление, в частности подразделения морской пехоты, а также, вероятно, использовать резервы. Это может повлиять на подготовку российского весенне-летнего наступления.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, весеннее наступление РФ будет самым слабым за все годы полномасштабного вторжения. Он отметил, что у РФ есть проблемы с ротацией военных, необходимой для проведения масштабного наступления. Мол, большинство подразделений российских войск находятся на фронте очень давно, и они понесли огромные потери.

Также военный Александр Курбатов рассказывал, что ВСУ удалось остановить россиян на Запорожском направлении и укрепить позиции. По его словам, это стало возможным благодаря слаженным действиям нескольких подразделений Сил обороны.

