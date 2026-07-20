Сколько россиян зашло в Константиновку: Сырский сделал заявление о ситуации в городе

Константиновское направление по-прежнему остается одним из самых горячих.

В Константиновке скопилось до 145 российских оккупантов. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми – и для обнаружения противника, и для его поражения. Ознакомился с деталями текущей ситуации в Константиновке. Обсудили с командирами потенциальные новые вызовы и возможные варианты противодействия им", – заявил он.

По словам главнокомандующего, Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей протяженности линии фронта. В среднем ежесуточно противник совершает здесь до 20 атак, не прекращая попыток проникнуть вглубь города.

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"По данным разведки, в Константиновке российские оккупанты сосредоточили до 145 человек. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Для выявления и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций наши воины проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы с БПЛА. Захватчики несут значительные потери. Так, только за сутки 18 июля потери врага в городе составили 21 человек убитыми, 6 – ранеными. Было поражено 6 укрытий", – сообщил он.

Сырский подчеркнул, что перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального нанесения урона оккупантам, и они её выполняют.

Бои за Константиновку – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия потратила более года на наступление на Константиновку, но так и не смогла установить над ней полный контроль, несмотря на заявление Кремля о якобы захвате города.

3 июля Министерство обороны РФ обнародовало видео с российскими военными в разных частях центра Константиновки, утверждая, что город полностью оккупирован. В то же время журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности. Его опровергают показания украинских военных, геолокация видеозаписей и карты независимых аналитиков DeepState, которые показывают, что российские силы лишь пытаются продвинуться вглубь города.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Кремля, предложив российскому диктатору Владимиру Путину провести переговоры о мире непосредственно в Константиновке, если она действительно находится под контролем России.

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