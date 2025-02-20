Плетенчук считает, что изменения относительно путепровода состоятся.

Незаконно построенный Керченский мост периодически "закрывает" дым. Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что таким образом российские оккупанты пытаются "спрятать" путепровод от возможных атак ВСУ.

В частности, в эфире телемарафона Плетенчука попросили объяснить, что "горит" в районе Керченского моста. Об этом сообщают якобы очевидцы и некоторые люди говорят, что путепровод "горит". Как пояснил военный, речь идет не о последствиях атаки ВСУ, но он считает, что изменения все же произойдут.

"Обязательно изменения будут", - подчеркнул Плетенчук.

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По словам спикера, часто речь идет о так называемой дымовой завесе, за которой оккупанты пытаются "спрятать" незаконное сооружение.

"Конечно этот объект они пытаются максимально прикрыть. Обычно дым, который видят со стороны Крымского моста, это они (оккупанты - УНИАН) проводят задымление для того, чтобы уберечь его от возможного огневого поражения с применением ракетного вооружения с нашей стороны. Эта процедура у них бывает почти повседневной", - пояснил военный.

Он добавил, что похожая ситуация с мостом была во времена Второй мировой войны, который строили нацисты и не смогли его сохранить.

"В любом случае история уже видела такой мост. Строили его фашистские захватчики во время Второй мировой войны. И после этого его все равно "смыло". История циклична... Надеемся, что эта история обязательно будет иметь повторение", - сказал представитель ВМС.

Справка УНИАН. Согласно открытым источникам, вопрос строительства постоянной переправы через Керченский пролив возник во время Второй мировой войны из-за необходимости стабильного снабжения войск. Так, в 1942 году немецкими войсками было начато строительство канатной дороги через оккупированную ими акваторию пролива, она была открыта 14 июня 1943 года. Весной 1943 года Гитлер приказал начать строительство 5-километрового автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив для дальнейшего вторжения в Иран через Кавказ. Начались строительные работы, однако наступление Советской армии не позволило фашистам завершить строительство. При отступлении немецких войск канатная дорога была частично демонтирована, частично взорвана в воздух, уничтожен ими был и недостроенный мост.

Керченский мост - последние данные

Как писал УНИАН, россияне прибегают к экстремальным мерам безопасности для того, чтобы спасти Керченский мост, они усиливают его охрану, периодически перекрывают движение в обоих направлениях, тщательно проверяют документы.

По словам спикера Военно-морских сил ВС Украины, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, этот путепровод остается одной из целей ВСУ в этом районе. По его словам, хотя на самом деле якобы мост соединяет территории Российской Федерации, потому что РФ считает Крым "своим", но почему-то пропускной режим через этот объект у них иногда строже, чем при пересечении государственной границы.

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