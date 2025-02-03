На очень жесткие меры со стороны оккупантов жалуются сами "нелегальные российские туристы".

Россияне прибегают к экстремальным мерам безопасности для того, чтобы спасти Керченский мост, они усиливают его охрану, периодически перекрывают движение в обоих направлениях, тщательно проверяют документы. По словам спикера Военно-морских сил ВС Украины, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, этот путепровод остается одной из целей ВСУ в этом районе.

"До того, как не увидим бронепоезд там на железнодорожных путях, не можем говорить, что они (россияне - УНИАН) сделали для защиты моста все, что могли... Если без шуток, то, конечно, они пытаются максимально защитить этот объект. Хотя на самом деле якобы он соединяет территории так называемой Российской Федерации между собой, согласно их конституции, но почему-то пропускной режим через этот объект у них иногда даже строже, чем при пересечении государственной границы", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, на очень жесткие меры со стороны оккупантов жалуются сами "нелегальные российские туристы", которые направляются в Крым.

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"Конечно враг ожидает, готовится к отражению возможных атак. И сказать, что это безосновательные действия, тоже нельзя. Потому что, конечно, этот объект как оставался, так и остается одной из целей (ВСУ - УНИАН) в этом районе", - подчеркнул спикер.

Россия усилила оборону Крымского моста - что известно

Как писал УНИАН, вокруг незаконно построенного РФ Крымского моста оккупанты значительно усилили контрдиверсионный режим и ПВО. Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал, что появилось сообщение о том, что ни одна живая душа через Керченский мост не проедет без соответствующей верификации. Оккупационные власти требуют наличия паспортов, по которым можно идентифицировать то или иное лицо. Всех остальных, которые не имеют таких документов отправляют в тамошние тюрьмы для установления личности.

По данным Селезнева, для обороны моста противник привлек две бригады ПВО, создал мощную систему защиты как в воздухе, так и на воде и под водой. Россия тратит значительные ресурсы на содержание этой стратегической переправы, что свидетельствует о ее важности для военной логистики врага.

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