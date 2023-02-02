Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности работает над тем, чтобы в вопросе поставок Украине истребителей был достигнут консенсус.

Несмотря на сдержанную позицию ряда стран Запада, на передачу Украине истребителей все же можно рассчитывать.

Сначала передача украинскому государству боевых танков тоже была вопросом, который вызывал споры, однако в конце концов по нему достигли консенсуса и "красную линию" переступили, сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В то же время главный европейский дипломат не ответил на вопрос, поддерживает ли он сам поставку истребителей Украине.

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"Моя задача состоит в том, чтобы достичь консенсуса", - заявил евродипломат и добавил, что в такой ситуации открыто занимать какую-либо позицию не стоит.

Военная помощь Украине от западных стран - что надо знать

Киев с самого начала полномасштабного вторжения РФ просит партнеров с Запада предоставить самолеты, которые могут помочь защитить украинское небо от российских ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против того, чтобы Украине передавали истребители. Кроме того, президент США Джо Байден против того, чтобы украинской стороне передавали американские истребители F-16. По сведениям западных СМИ, такую позицию главы Штатов в Пентагоне восприняли со скептицизмом.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что его страна готова передать Украине F-16, если американские власти дадут "зеленый свет".

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