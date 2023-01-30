По его словам, сейчас необходима серьезная дискуссия.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты по поставкам Украине истребителей.

По его убеждению, участники дискуссий руководствуются скорее "внутриполитическими мотивами", пишет Spiegel.

"Это удивительно, что ведутся эти дебаты. Некоторые люди должны спросить себя: почему они задают себе этот вопрос, когда речь идет о помощи украинцам", – сказал Шольц на пресс-конференции в Сантьяго-де-Чили.

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По его словам, сейчас необходима серьезная дискуссия, а не "гонка и конкуренция, где возможно, на первом плане не поддержка Украины, а внутриполитические мотивы".

Он также назвал "нелепым" предложение о вводе в Украину сухопутных войск.

Ранее Шольц, комментируя поставки Украине истребителей, предостерег от "вступления в гонку за повышение ставок", а также заявил, что как канцлер должен "сделать все, чтобы война РФ против Украины не превратилась в войну между РФ и НАТО".

Истребители для Украины - что стоит знать

Поставки истребителей, как и дальнобойных ракет, остаются камнем преткновения между Украиной и западными партнерами. Украина продолжает дипломатические усилия, направленные на то, чтобы изменить отношение стран-партнеров к поставкам этих типов вооружения.

20 января во время очередной встречи министров обороны в формате "Рамштайн", посвященной военной помощи Украине, президент Владимир Зеленский призвал не терять времени и предоставить Киеву американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Ожидается, что авиация станет главной темой на следующем заседании в формат "Рамштайн" в феврале.

В Воздушных силах объясняли, что получение самолетов F-16 помогло бы закрыть небо над Украиной и сбивать российские крылатые ракеты. Для защиты необходимо создать по меньшей мере пять воздушных бригад с более современными самолетами.

Сейчас дискуссии о поставках американских самолетов F-16 продолжается. Ранее в этом месяце министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры меняют отношение к этому вопросу, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

Нидерланды уже заявили, что готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 после получения соответствующего запроса от Киева. А Польша готова передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут "зеленый свет". Politico со ссылкой на источники информировало, что высокопоставленные военные чиновники незаметно подталкивают Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину.

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