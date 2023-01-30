Моравецкий подчеркнул, что часто проекты НАТО по поддержке Украины реализовываются благодаря давлению со стороны Польши и договоренностям США.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут "зеленый свет", цитирует "Зеркало недели".

Отвечая на вопрос, готова ли Польша передать F-16, Моравецкий, в частности, сказал: "Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации".

Моравецкий подчеркнул, что хотя все действия по помощи Украине координируются с НАТО, часто проекты реализуются благодаря давлению со стороны Польши и договоренностям США.

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"Как и несколько месяцев назад, в рамках МиГов любые другие воздушные средства будут реализовываться и, возможно, передаваться по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации", - сказал он.

Пока единодушия относительно передачи украинским пилотам передовой авиации на Западе нет. Канцлер Германии Олаф Шольц в традиционной для себя манере заявил, что Берлин против западных истребителей для Украины, потому что это грозит новой эскалацией.

Хотя, как пишет The Wall Street Journal, Запад осознает, что войну на истощение выиграет Россия, поэтому меняет свою стратегию по поставкам оружия Украине. По данным издания Politico, чиновники уже начали давить на Пентагон, чтобы США согласовали передачу Украине истребителей.

Именно нерешительность США и европейских стран перевести ВСУ на передовое западное вооружение стало "тормозом" для развития контрнаступления Украины на юге, пишет Институт изучения войны. После этого война перешла в позиционные бои.

Какие истребители могут появиться в ВСУ - что говорят эксперты

В OП не скрывали надежд, что февральский "Рамштайн" будет авиационным. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что международные партнеры уже начали работать над вопросом передачи Украине реактивных истребителей F-16.

Если Украина получит самолеты западного производства, это, с большой вероятностью, будут именно F-16. Ведь это самая распространенная модель современных боевых самолетов, находящихся на вооружении многих стран и производящихся сегодня, считает военный историк Андрей Харук.

Также, по мнению Харука, Украине могут передать шведские истребители Grippen, Eurofighter, состоящих на вооружении нескольких стран, например, Италии и Испании, или даже французских Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире.

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