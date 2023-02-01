Отмечается, что в Минобороны США выступают за более активную поддержку Киева.

Отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16 в Пентагоне встретили со скептицизмом. Этим заявлением главы государства остались недовольны.

По данным издания The Washington Post, в Минобороны США выступают за более активную поддержку Украины, а осторожный подход Белого дома к помощи Киеву вызвал разочарование.

При этом в Пентагоне считают, что Украине все же передадут истребители F-16, но позже. Там отметили, что уже были прецеденты, когда запросы отклоняли, но позже все же вооружение предоставляли, в том числе танки M1 Abrams.

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Истребители для Украины - что известно

30 января 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать ВСУ американские истребители F-16.

На следующий день заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша не обсуждала отправку истребителей F-16.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе отверг идею о передаче истребителей для ВСУ.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет давать истребители. Он ограничился кратким ответом "нет" и не назвал причин отказа.

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