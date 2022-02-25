Группа заявила, что все силы хакеров со всего мира сейчас нацелены на Россию.

Группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства.

Об этом они сообщили в своем twitter.

Группа заявила, что все силы хакеров со всего мира сейчас нацелены на Россию.

Также несколько госсайтов Российской Федерации лежат, среди них и сайт Кремля.

Как сообщал УНИАН, главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - говорится в сообщении. Оно сопровождается хештегом #Ukraine.

Спустя час структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы. Также хакеры сообщили, что они обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.

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