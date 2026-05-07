Российская ПВО истощается: оккупанты экономят ракеты, прикрывая только Москву, - Forbes

Кремль активно перебрасывает системы ПВО к Москве, оставляя другие регионы РФ без защиты.

У российских сил ПВО, отражающих одну за другой волны украинских дронов дальнего радиуса действия, заканчиваются боеприпасы. Пока нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты во многих регионах РФ остаются практически без защиты, силы ПВО сосредоточены на Москве.

Как пишет эксперт по оборонным технологиям Дэвид Хэмблинг в своем материале для Forbes, есть признаки, что дефицит ракет у России носит повсеместный характер и усугубляется.

Журналист отметил, что ни одна армия в мире не располагает таким обильным запасом мобильных зенитных систем, как российская. Армии НАТО обычно действуют, исходя из предположения о превосходстве в воздухе, а с советских времен россияне вкладывают огромные средства в мобильные ракетные системы.

Если же у США есть всего несколько легких систем M-SHORAD и M1097 Avenger, то у россиян есть сотни тяжелых машин, включая гусеничную "Тор-М" и восьмиколесную "Панцирь-С". Такие системы не такие системы предназначены для отражения различных воздушных угроз, включая истребители, ударные вертолеты и крылатые ракеты.

Украинские дроны Fire Point F-1 и Ан-196 "Лютый" не отличаются скоростью и маневренностью, но далеко не всегда российская ПВО способна справиться с ними. Более того, Хэмблинг напомнил, что стоимость таких беспилотников составляет около 60 тысяч долларов за единицу, в то время как ракета 9М330, запускаемая комплексом "Тор", стоит чуть более 600 тысяч долларов.

Первые признаки нехватки ракет

Журналист подчеркнул, что на дефицит ракет у РФ указывает то, что в 2025 году на российских зенитных установках замечали пустые ячейки на пусковых установках вместо полного комплекта. Также было замечено и то, что часть пополняемого боезапаса составляли не современные ракеты, а боеприпасы из глубоких складов.

Часто россияне оснащали свои наземные зенитные установки боеприпасами, которые предназначены исключительно для морского применения. Для их использования на наземных платформах устанавливали специальные пусковые установки.

Другим хорошо заметным признаком нехватки ракет у России, по мнению эксперта, является появление у россиян странных ЗРК, которые используют ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 и установлены на шасси грузовика "Урал".

Журналист напомнил, что российский "военкор" Максим Калашников ранее также говорил о том, что появляение подобных ЗРК связано с дефицитом ракет. Он говорил, что часто на каждые шесть машин приходится всего одна или две ракеты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в апреле заявлял, что нехватка ракет ПВО у России вызвана ударами дронов по производственным объектам. Некоторые объекты, такие как Арзамасский приборостроительный завод, который был поражен в августе 2025 года, производят важнейшие компоненты, например ракетные гироскопы.

Защита наиболее "важной" цели

Хэмблинг отметил, что у России, безусловно, не закончились все ракеты. Он предположил, что многие подразделения ПВО могли быть передислоцированы для защиты Москвы.

Эксперт подчеркнул, что недавно десятки "Панцирей" были подняты на башни вокруг Москвы, чтобы обеспечить им чистый сектор обстрела. Хэмблинг добавил, что размещение ЗРК в городах сопряжено с риском, так как российские ракеты часто промахиваются мимо намеченной низколетящей цели и попадают в жилые дома.

Хэмблинг считает, что сейчас для Кремля главный вопрос заключается в том, окажутся ли комплексы ПВО эффективны, если Украина все же решит нанести удар по Москве в ближайшие дни. Он напомнил, что 4 мая украинский дрон поразил здание примерно в 6 километрах от Кремля.

РФ "оголяет" отдаленные регионы, массово перемещая средства ПВО в Москву

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне оставляют отдаленные регионы без защиты, массово перемещая средства противовоздушной обороны в Москву. Он дал отдельные задания ГУР относительно российской системы ПВО.

Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ. Он подчеркнул, что россияне уже несут огромные убытки.

