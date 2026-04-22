Российская ПВО разнесла подъезд дома в Сизране, под завалами ищут людей, - СМИ

Вероятно, целью атаки был местный НПЗ.

Ночью во время атаки беспилотников, предположительно, в результате работы российской противовоздушной обороны (ПВО) произошло разрушение подъезда жилого дома в Сизране Самарской области. Под завалами ищут людей. Об этом сообщают российские паблики.

Как пишет Astra, жительница города сняла видео пролета беспилотников над домами. Также на кадрах слышна работа ПВО. По данным издания, OSINT-анализ подтвердил, что видео снято в 3 километрах от местного нефтеперерабатывающего завода, который, вероятно, и был целью атаки.

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в Сизране повреждены два многоквартирных дома. Подъезд одного из них обрушился.

"12 человек пострадали, под завалами предварительно остаются 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы", – написал он.

Как заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в Сизране "при отражении атаки российская ПВО поразила два жилых дома".

Кроме того, он сообщил, что под ударами дронов оказались Ростовская и Ульяновская области РФ. В Ростовской, в частности, атакованы объекты логистики, а в Ульяновской – НПЗ "НС-Ойл". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал УНИАН, недавно "Нептуны" нанесли удар по производству "Орионов" в Таганроге. По словам военного эксперта Юрия Федорова, "это означает, что удар по этому заводу рассматривается в Киеве как очень важная задача". Мол, иначе не тратили бы дефицитные и довольно дорогие ракеты "Нептун".

Также мы писали, что ВСУ дважды за считанные дни поразили НПЗ в Туапсе. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что атаки на этот завод будут иметь непосредственное влияние на наличие топлива в российской оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: