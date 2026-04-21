'Остался без всего': Флеш показал разрушенный дом в результате атаки РФ (фото)

Чтобы уничтожить советника министра обороны и его семью, россияне запустили 5 "Шахедов".

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов показал руины дома, где он проживал с семьей, после удара по нему российских дронов.

Он в Facebook поблагодарил всех за поддержку и помощь. "Вот так в один миг я остался без всего, что накопил за 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей", – написал Флеш.

Советник добавил, что сейчас он лежит в гипсе и, похоже, еще долго будет.

"Надо уделять время семье, а я физически не могу", – сказал Безкрестнов.

Он написал, что мог бы поверить в покушение на него лично, в диверсию, но то, что враг пошлет 5 реактивных "Шахидов" на мирный дом его семьи, чтобы "всех убить", даже представить себе не мог.

На фото, которые он разместил в посте, видно, что от дома остались лишь фрагменты стен, полностью выгорела машина.

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 20 апреля, россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова. Об этом он писал в Facebook, отмечая, что управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену его дома.

При этом он показал свое фото в больнице.

Удар по дому Флеша

В телемарафоне Флеш рассказал, что чувствует себя "относительно хорошо" после попытки РФ убить его "Шахедом". По его словам, россияне использовали четыре реактивных "Шахеда", то есть это была такая специальная операция с целью, видимо, найти его и ликвидировать. Отмечал, что два реактивных "Шахеда" были сбиты по пути перехватчиками Сил обороны, но два все же долетели до Киева.

Он добавил, что украинская сторона имеет подтверждение того, что беспилотник, атаковавший его дом, управлялся с территории России. Он также подтвердил, что это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном попадании, а именно о попытке оккупантов его убить.

