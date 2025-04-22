Президент подчеркнул, что никаких преград с украинской стороны не будет.

Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов остается в силе. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.

"Наше предложение о прекращении огня по гражданским объектам также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он показал фото разрушений в городах Украины гражданских объектов в результате ударов РФ.

По его словам, сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов.

"Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города".

Зеленский также отмечает, что Россия сегодня нанесла жестокий удар по Запорожью авиабомбами. По его словам, повреждены жилые дома. Он отметил, что есть погибшая, более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка.

Президент Украины напомнил, что ночью российские дроны ударили по Одессе. Также в течение дня были удары по Сумской, Харьковской, Донецкой, наших южных областях.

"Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине", - подчеркнул Зеленский.

"Пасхальное перемирие" Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Россия и Украина продолжали боевые действия, несмотря на заявление российского правителя Владимира Путина об объявлении "пасхального перемирия" на 30 часов.

В субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин неожиданно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля констатировал, что на ряде участков боевые действия продолжались, продолжаются и российские обстрелы.

Вас также могут заинтересовать новости: